Séance publique d’improvisation Polisot

3 place de la gare Polisot Aube

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Tout public à partir de 8ans

Durée 1h30 environ

Venez découvrir l’univers de l’improvisation théâtrale à travers une séance ouverte au public !

Plongez dans l’énergie du jeu, la spontanéité, l’écoute et la créativité des comédiens en pleine exploration.

Vous assisterez à une vraie séance d’impro, comme celles que vivent les participants chaque semaine ! Un moment à la fois drôle, touchant et imprévisible !

Venez partager un moment unique ou tout se créé ici et maintenant !!!

Participation libre

Renseignements et réservations contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif .

+33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

