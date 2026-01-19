Séance publique d’improvisation Polisot
mardi 24 mars 2026
Séance publique d’improvisation
3 place de la gare Polisot Aube
Début : 2026-03-24 20:00:00
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Séance publique d’improvisation
Tout public à partir de 8ans
Durée 1h30 environ
Venez découvrir l’univers de l’improvisation théâtrale à travers une séance ouverte au public !
Plongez dans l’énergie du jeu, la spontanéité, l’écoute et la créativité des comédiens en pleine exploration.
Vous assisterez à une vraie séance d’impro, comme celles que vivent les participants chaque semaine ! Un moment à la fois drôle, touchant et imprévisible !
Venez partager un moment unique ou tout se créé ici et maintenant !!!
Participation libre
Renseignements et réservations contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52
Ouverture du café associatif .
3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr
