Séance rattrapage Le chant des forêts Pl. de la Libération La Réole

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 4.9 – 4.9 – 5.8 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affût dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fi ls de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.. Viennoiseries et boissons chaudes offertes avant la séance. .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
