Séance rattrapage Le chant des forêts Pl. de la Libération La Réole

Séance rattrapage Le chant des forêts

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 4.9 – 4.9 – 5.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affût dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fi ls de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.. Viennoiseries et boissons chaudes offertes avant la séance. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance rattrapage Le chant des forêts

L’événement Séance rattrapage Le chant des forêts La Réole a été mis à jour le 2026-03-09 par OT de l’Entre-deux-Mers