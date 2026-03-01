Séance relaxante de réflexologie palmaire au rouge cigale café Puy-l’Évêque

Séance relaxante de réflexologie palmaire au rouge cigale café

20 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Envie de t’accorder une parenthèse rien que pour toi ? De te laisser chouchouter le temps d’un moment de douceur, de détente et de bien-être ?

Viens découvrir la réflexologie palmaire lors d’une petite séance relaxante, à prix libre et conscient, proposée par Pauline Gouzon, praticienne en réflexologie.

20 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 12 73 58 95

Want to take a break just for you? Let yourself be pampered for a moment of gentleness, relaxation and well-being?

Come and discover palm reflexology during a small, relaxing session, at a free and conscious price, offered by reflexology practitioner Pauline Gouzon.

