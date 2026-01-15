Séance Snoezelen Maison de la parentalité Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 11:00 – 11:45

Gratuit : oui Gratuit Séance gratuite.Nous vous invitons à soutenir l’association en faisant un don afin de permettre le renouvellement du matériel de ces séancesInscription séance 10h : https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/atelier-snoezelen-11h-31-01-2026Inscription séance 11 h :https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/atelier-snoezelen-11h-31-01-2026-1 Adulte, En famille, Jeune Public – Age maximum : 2

Temps Snoezelen pour les parents et leur tout petit (naissance à 2 ans) L’association Enchanfantines vous invite à découvrir les temps Snoezelen le temps d’une matinée, deux séances vous sont proposées.Le temps snoezelen se vit dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée et bercé par une ambiance sonore agréable.Lors de l’atelier, nous mettons à disposition du matériel et chacun en dispose selon son souhait, son envie.Nous sommes avec les enfants et nous les laissons aller vers ce qui est leur choix, leur envie, leur idée.Un objet aura selon vous un sens, une utilité et selon votre enfant il aura une autre utilité. Laissez-les faire, faites leur confiance.Aucune consigne, aucun objectif à atteindre……..Nous sommes avec les enfants, à leur écoute et disponible. De beaux moments de partages, de belles rencontres ont lieux au cours de ce temps. Prenez le temps d’être avec vos enfants, de les regarder, de recevoir leurs demandes, leurs émotions. Seulement vous et eux.Snoezelen est développé dans les années 1970 par 2 hollandais ( Ad Verhuel et J hulgsesse), le terme snoezelen est la contraction de snuffelen (renifler sentir ) et de doezelen (somnoler).

Maison de la parentalité Orvault 44700

0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/atelier-snoezelen-11h-31-01-2026



