Séance sonothérapie et art-thérapie Cocoon’Art Weforge Cholet

Séance sonothérapie et art-thérapie Cocoon’Art

Weforge 5 rue de la Filature Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 19:15:00

fin : 2025-12-19 21:15:00

2025-09-20 2025-10-17 2025-12-19 2026-01-30

Cocoon’Art libre séance en petit groupe de 2h de Sonothérapie & Art-thérapie

Plongez dans une bulle de douceur et de créativité, où le son et l’art deviennent des alliés pour retrouver équilibre et vitalité.

La sonothérapie utilise les vibrations des instruments (bols, carillons…) pour apaiser le mental, libérer les tensions et réharmoniser l’énergie intérieure.

L’art-thérapie ouvre un espace de création intuitive, sans jugement ni objectif esthétique, pour exprimer ses émotions, retrouver confiance en soi et stimuler l’élan vital.

Bienfaits

Détente profonde et réduction du stress

Amélioration du sommeil et de la concentration

Libération émotionnelle et recentrage intérieur

Développement de la créativité et du lâcher-prise

Soutien dans les périodes de transition ou de fatigue

Rendez-vous chez WeForge, 5 rue de la Filature, à Cholet

Venez vivre une expérience unique et ressourçante, le temps d’un voyage intérieur. .

Weforge 5 rue de la Filature Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 33 16 93 flo.artherapie@gmail.com

