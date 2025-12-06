Séance spécial Hearts of Darkness, a filmmaker’s Apocalypse Cinéma le Navire Valence

Séance spécial Hearts of Darkness, a filmmaker’s Apocalypse

Cinéma le Navire 9 boulevard d'Alsace Valence Drôme

Tarif : 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-06 20:40:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

A l’occasion de la rétrospective Francis Ford Coppola (à partir du 19 novembre). Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

Cinéma le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

To coincide with the Francis Ford Coppola retrospective (from November 19). Pre-sale at reception or on our website.

German :

Anlässlich der Retrospektive von Francis Ford Coppola (ab dem 19. November). Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

Italiano :

In concomitanza con la retrospettiva su Francis Ford Coppola (dal 19 novembre). Prevendita alla reception o sul nostro sito web.

Espanol :

Coincidiendo con la retrospectiva de Francis Ford Coppola (a partir del 19 de noviembre). Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

