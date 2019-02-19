SÉANCE SPÉCIALE · Alexandrie pourquoi ?, Le Louxor – Palais du cinéma, Paris
SÉANCE SPÉCIALE · Alexandrie pourquoi ?, Le Louxor – Palais du cinéma, Paris jeudi 19 février 2026.
SÉANCE SPÉCIALE · Alexandrie pourquoi ? Jeudi 19 février, 19h00 Le Louxor – Palais du cinéma Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T22:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T22:00:00+01:00
Jeudi 19 février · 19h
Le Louxor – Palais du cinéma 170 boulevard de Magenta, Paris 10e arrondissement Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France
Séance spéciale Le Louxor – Palais du cinéma SÉANCE SPÉCIALE · Alexandrie pourquoi ?