Séance Spéciale 25 ANS de la Poudrière, L’AIR DE RIEN en présence des cinéastes et de l’équipe de la Poudrière Cinéma Le Navire Valence

Séance Spéciale 25 ANS de la Poudrière, L’AIR DE RIEN en présence des cinéastes et de l’équipe de la Poudrière

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 20:00:00

fin : 2025-12-01 22:30:00

Date(s) :

2025-12-01

Pour ses 25 ans, la Poudrière fait son cinéma avec un programme ado-adultes inédit de films d’étudiants, accompagné d’une rencontre avec les cinéastes et l’équipe de La Poudrière. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

La Poudrière celebrates its 25th anniversary with a brand-new program of student films for teenagers and adults, accompanied by a meeting with the filmmakers and the La Poudrière team. Pre-sale at reception or on our website.

German :

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens macht La Poudrière sein Kino mit einem neuartigen Programm von Studentenfilmen für Jugendliche und Erwachsene, begleitet von einem Treffen mit den Filmemachern und dem Team von La Poudrière. Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

Italiano :

Per celebrare il suo 25° anniversario, La Poudrière presenta un nuovo programma di film studenteschi per adolescenti e adulti, accompagnato da un incontro con i registi e il team de La Poudrière. Prevendita alla reception o sul nostro sito web.

Espanol :

Para celebrar su 25 aniversario, La Poudrière proyecta un nuevo programa de películas de estudiantes para adolescentes y adultos, acompañado de un encuentro con los cineastas y el equipo de La Poudrière. Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

L’événement Séance Spéciale 25 ANS de la Poudrière, L’AIR DE RIEN en présence des cinéastes et de l’équipe de la Poudrière Valence a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme