Séance spéciale A 2000m D’Andriivka Cinéma Le Navire Valence

Séance spéciale A 2000m D’Andriivka

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 EUR

Date et horaire :

17 décembre 2025, 20:00

fin : 2025-12-17

Date :

2025-12-17

Avec RUTA (association Franco-Ukrainienne de Drôme-Ardèche) et Les Amis du Monde Diplomatique.

Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

With RUTA (association Franco-Ukrainienne de Drôme-Ardèche) and Les Amis du Monde Diplomatique.

Pre-sale at reception or on our website.

German :

Mit RUTA (Association Franco-Ukrainienne de Drôme-Ardèche) und Les Amis du Monde Diplomatique.

Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

Italiano :

Con RUTA (Associazione Franco-Ucraina di Drôme-Ardèche) e Les Amis du Monde Diplomatique.

Prevendita alla reception o sul nostro sito web.

Espanol :

Con RUTA (Asociación Franco-Ucraniana de Drôme-Ardèche) y Les Amis du Monde Diplomatique.

Venta anticipada en recepción o en nuestro sitio web.

