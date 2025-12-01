Séance spéciale A 2000m D’Andriivka Cinéma Le Navire Valence
Séance spéciale A 2000m D’Andriivka Cinéma Le Navire Valence mercredi 17 décembre 2025.
Séance spéciale A 2000m D’Andriivka
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 20:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Avec RUTA (association Franco-Ukrainienne de Drôme-Ardèche) et Les Amis du Monde Diplomatique.
Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
With RUTA (association Franco-Ukrainienne de Drôme-Ardèche) and Les Amis du Monde Diplomatique.
Pre-sale at reception or on our website.
German :
Mit RUTA (Association Franco-Ukrainienne de Drôme-Ardèche) und Les Amis du Monde Diplomatique.
Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.
Italiano :
Con RUTA (Associazione Franco-Ucraina di Drôme-Ardèche) e Les Amis du Monde Diplomatique.
Prevendita alla reception o sul nostro sito web.
Espanol :
Con RUTA (Asociación Franco-Ucraniana de Drôme-Ardèche) y Les Amis du Monde Diplomatique.
Venta anticipada en recepción o en nuestro sitio web.
