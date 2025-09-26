Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier La Tessoualle

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier La Tessoualle vendredi 26 septembre 2025.

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-26 10:30:00

2025-09-26

Une Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier ‍ ‍ est proposée aux plus petits accompagnés de leur parent, de leur garde à domicile, de leur assistante maternelle, de leurs grands parents…

Vendredi 26 septembre 2025 de 10h à 10h30 environ

✅Au programme Eveil sensoriel, Brossage, Nourrissage, Observation, Câlins tout doux aux animaux dans la joie.

✅ Où chacun évolue à son rythme

Réservez dès maintenant le nombre de place est limité❗️

Tarif 6 euros par enfant à partir de 1 an …gratuit pour les plus jeunes .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

