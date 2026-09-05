Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3 ans La Tessoualle
mercredi 7 octobre 2026 · La Tessoualle
Informations pratiques
La Tessoualle
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3 ans
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07 10:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle, d’un parent, d’un grand parent… .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
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English :
L’événement Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3 ans La Tessoualle a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais