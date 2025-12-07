Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle vendredi 9 janvier 2026.
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 10:30:00
fin : 2026-01-09 11:00:00
Date(s) :
2026-01-09
Prochaine séance Bébés soigneurs animaliers pour les petits de 0 à 3 ans.
Accompagnés de leur parent, grand parent , Assistante maternelle…
Vendredi 9 Janvier 2026
de 10h 30 à 11h .
✅Sur inscription Uniquement
⚠️Le nombre de place est limité
Tarif 6 euros par enfant avec un adulte accompagnant GRATUIT ‼️ .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
English :
L’événement Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de tourisme du Choletais