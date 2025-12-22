Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans, La Tessoualle
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans, La Tessoualle vendredi 23 janvier 2026.
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Début : 2026-01-23 10:30:00
fin : 2026-01-23 11:00:00
2026-01-23
Prochaine séance Bébés soigneurs animaliers pour les petits de 0 à 3 ans.
Accompagnés de leur parent, grand parent , Assistante maternelle… .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
