Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle mercredi 4 mars 2026.
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-03-04 11:00:00
2026-03-04
Prochaine séance Bébés soigneurs animaliers pour les petits de 0 à 3 ans.
Accompagnés de leur parent, grand parent , Assistante maternelle… .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
