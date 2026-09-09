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AGENDA · La Tessoualle

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle

mercredi 9 septembre 2026 · La Tessoualle

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
339 Le Bignon
Ville
49280 La Tessoualle
Département
Maine-et-Loire
Tarif
6 6

La Tessoualle

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 10:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Séances spéciales Bébé soigneur animalier pour les enfants de 0 à 3 ans.
Pour un moment de douceur et de partage, séances spéciales Bébé soigneur animalier pour les enfants de 0 à 3 ans, le mercredi 9 septembre 2026.
Pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle, d’un parent, d’un grand parent…
Prévoir des vêtements peu fragiles ainsi que des chaussures fermées.
Inscription obligatoire au 06 63 04 49 74.   .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74  michel.chevallereau49@orange.fr

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English :

Special sessions with Bébé, the animal caretaker, for children ages 0–3.

L’événement Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du Choletais