Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les enfants de 0 à 3 ans La Tessoualle

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 3 EUR
Début : 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-10 10:30:00
2025-10-10
Une Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier est proposée aux plus petits accompagnés de leur parent, de leur garde à domicile, de leur assistante maternelle, de leurs grands parents…
Au programme Eveil sensoriel, Brossage, Nourrissage, Observation, Câlins tout doux aux animaux dans la joie.
Réservez dès maintenant le nombre de place est limité
Tarifs
– 6 euros par enfant à partir de 1 an
– gratuit pour les plus jeunes
1 accompagnant gratuit puis 3 eur pour les accompagnants supplémentaires .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
