Séance spéciale des Pères Noël verts du Secours Populaire Le secret des mésanges Cinéma Le Navire Valence

Séance spéciale des Pères Noël verts du Secours Populaire Le secret des mésanges

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 14:30:00

fin : 2025-12-27 14:30:00

Date(s) :

2025-12-27

Séance spéciale samedi 27 décembre à 14h30 proposée dans le cadre des Pères Noël verts du Secours Populaire. En partenariat avec le Secours Populaire.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Special screening on Saturday December 27 at 2:30pm as part of Secours Populaire’s Green Santas program. In partnership with Secours Populaire.

