Séance spéciale – Dirty Dancing Cinéma La Lanterne Bègles

Séance spéciale – Dirty Dancing Cinéma La Lanterne Bègles mercredi 14 février 2024.

Séance spéciale – Dirty Dancing Mercredi 14 février 2024, 20h45 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T20:45:00 – 2024-02-14T22:30:00

Fin : 2024-02-14T20:45:00 – 2024-02-14T22:30:00

Le film

Dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu’au jour où elle découvre qu’un groupe d’animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c’est le début de l’émancipation grâce au « dirty dancing », cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

On ne laisse pas Bébé dans un coin pour une St-Valentin complètement rétro & nostalgie. cinéma bègles