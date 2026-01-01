Séance spéciale Dites-lui que je l’aime 4 Cinémas Theatre Vernon
Séance spéciale Dites-lui que je l’aime 4 Cinémas Theatre Vernon lundi 19 janvier 2026.
Séance spéciale Dites-lui que je l’aime
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 14:00:00
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Présentation autour du film en début de séance.
Synopsis
Romane décide d’adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l’obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l’a abandonnée quand elle avait neuf mois. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
English : Séance spéciale Dites-lui que je l’aime
