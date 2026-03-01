Séance spéciale Fête du court métrage 2026 Cinéma Le Sélect Granville

Séance spéciale Fête du court métrage 2026

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

En partenariat avec l’association Sillages

Rendez-vous Samedi 28 mars à 20H30 pour le programme Talents d’aujourd’hui 1

En présence de BASILE KHATIR, réalisateur de “J’ai avalé une chenille”

Et dimanche 29 mars à 14h pour le programme Talents d’aujourd’hui 2

En présence de RÓISÍN BURNS, réalisatrice de “Wonderwwall”. .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Séance spéciale Fête du court métrage 2026

L’événement Séance spéciale Fête du court métrage 2026 Granville a été mis à jour le 2026-03-12 par OTGTM BIT Granville