Séance spéciale Fête du court métrage 2026 Cinéma Le Sélect Granville
Séance spéciale Fête du court métrage 2026 Cinéma Le Sélect Granville dimanche 29 mars 2026.
Séance spéciale Fête du court métrage 2026
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
En partenariat avec l’association Sillages
Rendez-vous Samedi 28 mars à 20H30 pour le programme Talents d’aujourd’hui 1
En présence de BASILE KHATIR, réalisateur de “J’ai avalé une chenille”
Et dimanche 29 mars à 14h pour le programme Talents d’aujourd’hui 2
En présence de RÓISÍN BURNS, réalisatrice de “Wonderwwall”. .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Séance spéciale Fête du court métrage 2026
L’événement Séance spéciale Fête du court métrage 2026 Granville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Granville Terre et Mer