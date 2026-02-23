Séance spéciale JARDIN D’ÉTÉ Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence
Séance spéciale JARDIN D’ÉTÉ Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence samedi 7 mars 2026.
Séance spéciale JARDIN D’ÉTÉ Festival Visions d’Asie
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 10:30:00
2026-03-07
Présentée par Pascal-Alex Vincent Shinji Somai fut sans doute le secret le mieux gardé du cinéma japonais .
En partenariat avec l’ADRC.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Presented by Pascal-Alex Vincent: Shinji Somai was probably the best-kept secret in Japanese cinema .
In partnership with CCRA.
