Séance spéciale Journée des droits des femmes : Lady bird, Cinéma La Lanterne, Bègles

Séance spéciale Journée des droits des femmes : Lady bird Samedi 7 mars, 19h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Séance animée par le groupe des jeunes ambassadeurs de la Lanterne. Accueil à 19h30 autour d’un apéro violet, quiz autour du test de Bechdel à 20h15 en salle, pour échanger sur la représentation des femmes au cinéma, film en suivant.

Dress code violet : venez avec un accessoire ou en total look de la couleur symbole de la lutte pour les droits des femmes.

Le film : Lady bird de Greta Gerwig, avec Saoirse Ronan et Timothée Chalamet

Christine, une élève délurée et un brin rebelle, rêve d’être admise dans une grande université de la Côte Est américaine. Mais les conditions gagnantes sont loin d’être réunies. La directrice de son école catholique de Sacramento reconnaît sa singularité et son audace, mais ses notes ne sont pas à la hauteur. Et ses parents tirent le diable par la queue. Sa mère infirmière lui fait donc comprendre qu’un collège public à proximité de la maison serait sans doute préférable. Le licenciement de son père valide son plan. Mais Lady Bird, ainsi qu’elle se fait appeler, ne l’entend pas de cette oreille et envoie des demandes dans plusieurs établissements. Dans l’attente des réponses, elle vit son premier amour avec un élève bien né, inscrit dans la même activité d’art dramatique qu’elle, et subit dans la foulée sa première trahison. D’autres suivront, mais qui auront pour seul effet de renforcer son désir de partir.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr

