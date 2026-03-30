Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme Cinéma L’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme Cinéma L’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 31 mars 2026.
Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme
Cinéma L’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Soirée en partenariat avec l’association Lola & cie pour la Journée Mondiale de l’Autisme.
Projection du moyen-métrage Simon de René Feret, suivie d’un échange avec Géraldine Riu et Simon Biette.
Soirée en partenariat avec l’association Lola & cie pour la Journée Mondiale de l’Autisme.
Projection du moyen-métrage Simon de René Feret, suivie d’un échange avec Géraldine Riu et Simon Biette. .
Cinéma L’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
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English : Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme
Evening in partnership with the Lola & cie association for World Autism Day.
Screening of René Feret?s medium-length film Simon , followed by a discussion with Géraldine Riu and Simon Biette.
L’événement Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot
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