Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme Cinéma L’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme

Cinéma L’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Soirée en partenariat avec l’association Lola & cie pour la Journée Mondiale de l’Autisme.

Projection du moyen-métrage Simon de René Feret, suivie d’un échange avec Géraldine Riu et Simon Biette.

Soirée en partenariat avec l’association Lola & cie pour la Journée Mondiale de l’Autisme.

Projection du moyen-métrage Simon de René Feret, suivie d’un échange avec Géraldine Riu et Simon Biette. .

Cinéma L’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

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English : Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme

Evening in partnership with the Lola & cie association for World Autism Day.

Screening of René Feret?s medium-length film Simon , followed by a discussion with Géraldine Riu and Simon Biette.

L’événement Séance spéciale journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot