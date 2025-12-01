Séance spéciale La Femme de ménage 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance spéciale La Femme de ménage

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-12-29 14:00:00

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Tentez de remporter le tome 1 du livre “La femme de ménage” avec La compagnie des livres

Synopsis

En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.

Interdit aux -12 ans .

