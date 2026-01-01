Séance spéciale La Petite cuisine de Mehdi 4 Cinémas Theatre Vernon
Séance spéciale La Petite cuisine de Mehdi
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Début : 2026-01-09 19:30:00
Le cinéma de Vernon propose une séance spéciale autour du film La Petite Cuisine de Mehdi. La projection sera suivie de la présentation en exclusivité du livre de recettes Broc & Délices, d’une dégustation de gâteaux et d’un temps d’échange avec Maxime Beauvais, auteur du livre et propriétaire du salon de thé. Une soirée conviviale mêlant cinéma et gourmandise. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
