Séance spéciale La Petite cuisine de Mehdi 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance spéciale La Petite cuisine de Mehdi

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 19:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Le cinéma de Vernon propose une séance spéciale autour du film La Petite Cuisine de Mehdi. La projection sera suivie de la présentation en exclusivité du livre de recettes Broc & Délices, d’une dégustation de gâteaux et d’un temps d’échange avec Maxime Beauvais, auteur du livre et propriétaire du salon de thé. Une soirée conviviale mêlant cinéma et gourmandise. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

