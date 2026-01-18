Séance spéciale: La reconquista (Rex) Brive-la-Gaillarde
Séance spéciale: La reconquista (Rex) Brive-la-Gaillarde dimanche 8 février 2026.
Séance spéciale: La reconquista (Rex)
3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Manuela et Olmo se retrouvent comme ils s’étaient promis quinze ans plus tôt à l’adolescence, lorsqu’ils ont vécu leur premier amour.
A 17h. .
3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69
