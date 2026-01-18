Séance spéciale: La reconquista (Rex)

3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Manuela et Olmo se retrouvent comme ils s’étaient promis quinze ans plus tôt à l’adolescence, lorsqu’ils ont vécu leur premier amour.

A 17h. .

3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance spéciale: La reconquista (Rex)

L’événement Séance spéciale: La reconquista (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-14 par Brive Tourisme