Séance spéciale Le Roi des rois 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance spéciale Le Roi des rois

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-12-14 14:15:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Surprises en début de séance puis échange en fin de projection avec la paroisse Saint-Louis

Synopsis

Walter, un garçon turbulent, ne rêve que des exploits du Roi Arthur et de sa fidèle épée Excalibur. Son père, Charles Dickens, décide alors de lui raconter la vie du Roi des rois Jésus-Christ. Grâce aux talents de conteur et à l’imagination débordante du célèbre romancier, Walter, accompagné de son chat Willa, va vivre une aventure palpitante et découvrir l’une des plus belles histoires de l’humanité. Le Roi des Rois est un dessin animé librement inspiré du roman de Charles Dickens, La Vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qu’il rédigea pour ses propres enfants. .

