Séance spéciale : Les enfants du silence, Cinelux, Genève

Séance spéciale : Les enfants du silence Mercredi 1 avril, 18h30 Cinelux

de 5.- à 16,50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T18:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T18:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:00:00+02:00

LES ENFANTS DU SILENCE de Corinne Kuenzli

Un documentaire saisissant sur les enfants placés en Suisse dans les années 1980 qui vient briser les tabous et les silences de toute une génération.

Des filles, des fils, des mères et des pères veulent briser le silence qui règne dans leurs familles depuis des décennies. Ils cherchent des dossiers, vont aux archives, fouillent des documents et étudient des albums photos. Ils se heurtent à des autorités puissantes, à des préjugés, à des familles débordées et à des luttes désespérées de mères pour leurs enfants. Au cours de leur quête, ils commencent à comprendre les causes et les effets de la jeunesse des enfants placés dans des foyers ou des familles d’accueil, marquée par la solitude et la violence. En écoutant et en racontant, ils créent ensemble un nouveau présent.

Informations et billetterie

Cinelux Boulevard de Saint-Georges 8, 1205 Genève Genève 8973 +41 22 329 45 02 https://www.cinelux.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinelux.ticketack.com/screening/all »}] [{« link »: « https://www.cinelux.ch/2026/01/10/les-enfants-du-silence-de-corinne-kuenzli/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/cinelux/

Séance spéciale mercredi 1er avril à 18h30 suivie d’une discussion en présence de Joëlle Droux, chercheuse en sciences de l’éducation à l’Université de Genève.

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