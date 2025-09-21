Séance Spéciale : Nino Cinéma LE STAR Strasbourg

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même.

Cinéma LE STAR 27/31 RUE DU JEU DES ENFANTS Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est

