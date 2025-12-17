Séance spéciale Noël Place Frédéric Bastiat Mugron
Séance spéciale Noël Place Frédéric Bastiat Mugron dimanche 21 décembre 2025.
Séance spéciale Noël
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes
Tarif : 6.7 – 6.7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Venez passer un bon moment en famille ou entre amis juste avant Noël autour du dernier film des Studios Disney Zootopie 2 ! Des surprises à découvrir et un invité très spécial sera présent
Dès 6 ans .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance spéciale Noël
L’événement Séance spéciale Noël Mugron a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Terres de Chalosse