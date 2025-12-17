Séance spéciale Noël Place Frédéric Bastiat Mugron

Séance spéciale Noël

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 6.7 – 6.7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis juste avant Noël autour du dernier film des Studios Disney Zootopie 2 ! Des surprises à découvrir et un invité très spécial sera présent

Dès 6 ans .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

