Séance spéciale Noël Place Frédéric Bastiat Mugron

dimanche 21 décembre 2025

Place Frédéric Bastiat, Mugron

Tarif : 6.7 EUR

21 décembre 2025
2025-12-21

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis juste avant Noël autour du dernier film des Studios Disney Zootopie 2 ! Des surprises à découvrir et un invité très spécial sera présent

Dès 6 ans   .

Association Entracte, Mugron 40250, Landes, Nouvelle-Aquitaine, +33 5 58 97 92 42 

