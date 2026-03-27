Séance spéciale QUE VIVE LA RIVIÈRE, dans le cadre du festival Les Yeux dans l’eau Cinéma Le Navire Valence
Séance spéciale QUE VIVE LA RIVIÈRE, dans le cadre du festival Les Yeux dans l’eau Cinéma Le Navire Valence mardi 21 avril 2026.
Séance spéciale QUE VIVE LA RIVIÈRE, dans le cadre du festival Les Yeux dans l’eau
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Projection du film QUE VIVE LA RIVIÈRE, suivie d’un échange avec Nicolas Sizaret (consultant et formateur en économie circulaire, participe à des actions de sensibilisation aux enjeux du service public eau potable assainissement)
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Screening of the film QUE VIVE LA RIVIÈRE, followed by a discussion with Nicolas Sizaret (consultant and trainer on the circular economy, involved in awareness-raising activities on the challenges facing public water supply and sanitation services)
L’événement Séance spéciale QUE VIVE LA RIVIÈRE, dans le cadre du festival Les Yeux dans l’eau Valence a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme
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