Séance spéciale QUE VIVE LA RIVIÈRE, dans le cadre du festival Les Yeux dans l’eau Cinéma Le Navire Valence

Séance spéciale QUE VIVE LA RIVIÈRE, dans le cadre du festival Les Yeux dans l’eau

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Projection du film QUE VIVE LA RIVIÈRE, suivie d’un échange avec Nicolas Sizaret (consultant et formateur en économie circulaire, participe à des actions de sensibilisation aux enjeux du service public eau potable assainissement)

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

Screening of the film QUE VIVE LA RIVIÈRE, followed by a discussion with Nicolas Sizaret (consultant and trainer on the circular economy, involved in awareness-raising activities on the challenges facing public water supply and sanitation services)

L’événement Séance spéciale QUE VIVE LA RIVIÈRE, dans le cadre du festival Les Yeux dans l’eau Valence a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme