Séance Spéciale + Rencontre : Me, Maryam, The Children and 26 Others, Star, Strasbourg

Séance Spéciale + Rencontre : Me, Maryam, The Children and 26 Others Jeudi 19 mars, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:15:00+01:00 – 2026-03-19T22:17:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:15:00+01:00 – 2026-03-19T22:17:00+01:00

Le tournage dans son appartement bouleverse la vie de Mahboube, qui vit re

cluse. Pendant une semaine, elle est confrontée à des gens dans sa cour, sa

cuisine et sa chambre alors que l’équipe utilise ses effets personnels pour le

tournage sans qu’on le lui demande. En même temps, le sujet du film, une rup

ture, fait ressurgir des souvenirs longtemps refoulés.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F634370/D1773947700/VO/ »}]

Me, Maryam, The Children and 26 Others Le Star ME