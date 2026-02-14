Séance Spéciale : Sainte Marie aux Mines, Le Star, Strasbourg

Séance Spéciale : Sainte Marie aux Mines Lundi 16 février, 20h15 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Mutés à titre disciplinaire à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, les inspecteurs Crab et Conrad se voient confier une enquête apparemment sans difficulté : la disparition d’une bague. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en affaire complexe, bouleversant la tranquille routine de ce duo de célibataires endurcis.

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France

