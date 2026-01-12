Séance spéciale: Soundtrack to a coup d’état (Rex) Brive-la-Gaillarde

Séance spéciale: Soundtrack to a coup d’état (Rex)

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

En 1960, les Nations unies le Sud déclenche un séisme politique, les musiciens Abbey Lincoln et Max Roach s’incrustent au Conseil de sécurité, tandis que les États-Unis envoient l’ambassadeur du jazz Louis Armstrong au Congo pour détourner l’attention de leur premier coup d’État post-colonial africain. .

3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

