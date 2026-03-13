Séance spéciale Super Mario Galaxy 4 Cinémas Theatre Vernon
Séance spéciale Super Mario Galaxy 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 5 avril 2026.
Séance spéciale Super Mario Galaxy
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Avis à tous les héros du Royaume Champignon ! Le dimanche 5 avril, le cinéma de Vernon se transforme en véritable temple du jeu vidéo pour une matinée intergalactique. ✨
Au programme de votre aventure
Projection Spéciale (Re)découvrez l’univers de Mario sur grand écran à 10h30.
Cadeaux & Surprises Des goodies attendent les participants !
Espace Retrogaming (de 12h30 à 14h00) Après la séance, place au jeu ! Profitez d’une initiation et d’une mise à disposition de consoles mythiques pour défier vos amis ou vos parents
Super Nintendo, NES, Nintendo 64, Family Computer et Wii. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Séance spéciale Super Mario Galaxy
L’événement Séance spéciale Super Mario Galaxy Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération