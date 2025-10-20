Séance sportive carabine laser/tir à l’arc/corn hole Néville
Séance sportive carabine laser/tir à l’arc/corn hole Néville lundi 20 octobre 2025.
Séance sportive carabine laser/tir à l’arc/corn hole
Gymnase Néville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20 15:30:00
Date(s) :
2025-10-20
Séance sportive carabine laser tir à l’arc corn hole de 14h à 15h30
RDV au gymnase, activité gratuite sur réservation.
A partir de 8ans .
Gymnase Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
English : Séance sportive carabine laser/tir à l’arc/corn hole
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Séance sportive carabine laser/tir à l’arc/corn hole Néville a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre