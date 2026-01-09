SEANCE THEATRALE Beaulon

SEANCE THEATRALE

Salle Marius Laloi 03230 BEAULON Beaulon Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 23:00:00

2026-02-06

Le groupe theatral LA MONTGOLFIERE inyerprète une pièce de Eric Assous

Salle Marius Laloi 03230 BEAULON Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 42 32 75 gervais12@wanadoo.fr

English :

The LA MONTGOLFIERE theater group performs a play by Eric Assous

