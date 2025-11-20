Séance Théâtre Gascon Habas

Séance Théâtre Gascon

Salle des fêtes Habas Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Tendez l’oreille vers la salle des fêtes de Habas! L’amicale des retraités de Habas organise ce jeudi 20 novembre une séance de contes gascons: Lo Hromatge L’Arratèth ua auto plan ganhada. Par l’atelier gascon de Cultur’Art Clermont. Ouvert à tous pour 10€ l’entrée.

Salle des fêtes Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 33 16 54

English : Séance Théâtre Gascon

Put your ear to the ground at the Salle des Fêtes in Habas! The Amicale des Retraites de Habas is organizing a session of Gascon tales this Thursday, November 20: Lo Hromatge L’Arratèth ua auto plan ganhada. By Cultur’Art Clermont’s Gascon workshop. Open to all for 10? admission.

German : Séance Théâtre Gascon

Spitzen Sie Ihre Ohren im Festsaal von Habas! Die Rentnervereinigung von Habas organisiert am Donnerstag, den 20. November, eine gaskognische Märchenstunde: Lo Hromatge L’Arratèth ua auto plan ganhada. Vom gaskognischen Atelier von Cultur’Art Clermont. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Italiano :

Mettete l’orecchio a terra alla Salle des Fêtes di Habas! Giovedì 20 novembre, l’associazione dei pensionati di Habas organizza una sessione di racconti guasconi: Lo Hromatge L’Arratèth ua auto plan ganhada. A cura del laboratorio Cultur’Art Clermont Gascon. Aperto a tutti con ingresso a 10 euro.

Espanol : Séance Théâtre Gascon

¡Ponga el oído en la Salle des Fêtes de Habas! El jueves 20 de noviembre, la asociación de jubilados de Habas organiza una sesión de cuentos gascones: Lo Hromatge L’Arratèth ua auto plan ganhada. A cargo del taller Cultur’Art Clermont Gascon. Abierto a todos por 10? de entrada.

