Séance unipop et conférence les Mayas et le mythe de l’effondrement + Ixcanul Pl. de la Libération La Réole

La Réole

Séance unipop et conférence Les Mayas et le mythe de l’effondrement + Ixcanul

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 18:30:00

fin : 2026-04-20 22:45:00

Date(s) :

2026-04-20

Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une plantation de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala. Elle voudrait échapper à son destin, au mariage arrangé qui l’attend. La grande ville dont elle rêve va lui sauver la vie. Mais à quel prix… Conférence “Les Mayas et le mythe de l’effondrement” en direct du cinéma Jean Eustache de Pessac, avec Chloé Andrieu, archéologue et chercheuse au CNRS. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

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English : Séance unipop et conférence Les Mayas et le mythe de l’effondrement + Ixcanul

L’événement Séance unipop et conférence Les Mayas et le mythe de l’effondrement + Ixcanul La Réole a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers