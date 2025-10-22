Séance Unipop Les rêveurs Pl. de la Libération La Réole

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. A leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée. Séance en avant-première suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Isabelle Carré (dispositif interactif de retransmission en direct du cinéma Jean Eustache à Pessac). .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

