Séance Unipop Les rêveurs Pl. de la Libération La Réole

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. A leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée. Séance en avant-première suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Isabelle Carré (dispositif interactif de retransmission en direct du cinéma Jean Eustache à Pessac). .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
