Séance Unipop More et conférence Pink floyd Pl. de la Libération La Réole

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
En quête d’aventures et de lui-même, Stefan, un jeune étudiant allemand, en route vers le Soleil, fait de l’auto-stop jusqu’à Paris. Il rencontre une jeune Américaine oisive, Estelle, qui l’initie à la drogue. Les amoureux, à la recherche de sensations fortes, se rejoignent à Ibiza, pour y vivre leur passion dangereuse. À la fois captifs d’un amour désespéré, de la drogue et de l’ancien ami d’Estelle, leur seule issue est tragique…Conférence à 18h30 Pink Floyd, une histoire musicale psychédélique avec Philippe Gonin (Maître de conférence en musicologie), suivie du film More . .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
