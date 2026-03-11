Séance Unipop More et conférence Pink floyd Pl. de la Libération La Réole

Séance Unipop More et conférence Pink floyd

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

En quête d’aventures et de lui-même, Stefan, un jeune étudiant allemand, en route vers le Soleil, fait de l’auto-stop jusqu’à Paris. Il rencontre une jeune Américaine oisive, Estelle, qui l’initie à la drogue. Les amoureux, à la recherche de sensations fortes, se rejoignent à Ibiza, pour y vivre leur passion dangereuse. À la fois captifs d’un amour désespéré, de la drogue et de l’ancien ami d’Estelle, leur seule issue est tragique…Conférence à 18h30 Pink Floyd, une histoire musicale psychédélique avec Philippe Gonin (Maître de conférence en musicologie), suivie du film More . .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance Unipop More et conférence Pink floyd

L’événement Séance Unipop More et conférence Pink floyd La Réole a été mis à jour le 2026-03-09 par OT de l’Entre-deux-Mers