Séance unique Animus Femina 4 Cinémas Theatre Vernon
Séance unique Animus Femina 4 Cinémas Theatre Vernon vendredi 24 avril 2026.
Séance unique Animus Femina
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Présentation des actions de l’association “cap au vert” avant la projection
Synopsis
Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Séance unique Animus Femina
L’événement Séance unique Animus Femina Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération