Séance unique Animus Femina 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance unique Animus Femina

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Présentation des actions de l’association “cap au vert” avant la projection

Synopsis

Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Séance unique Animus Femina

L’événement Séance unique Animus Femina Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération