Séance unique Baroudeurs du Christ Rue Sellenick Les Andelys

Séance unique Baroudeurs du Christ

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Synopsis

Cinq prêtres français sont envoyés à vie dans des pays d’Asie qu’ils n’ont pas choisis, pour y vivre une mission radicale et solitaire. Héritiers de 360 ans de tradition missionnaire, ils mêlent foi et action dans des engagements extrêmes accueil de réfugiés Nord-Coréens, accompagnement de jeunes handicapés, lutte contre l’exploitation… Parfois maladroitement mais avec tout ce qu’ils sont, ces baroudeurs incarnent une génération renouvelée de missionnaires, qui n’a qu’un message dire aux oubliés combien ils sont aimés. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64

English : Séance unique Baroudeurs du Christ

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance unique Baroudeurs du Christ Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération