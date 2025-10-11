Séance unique / Octobre rose L’amour au présent 4 Cinémas Theatre Vernon
Séance unique / Octobre rose L’amour au présent
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Début : 2025-10-11 14:00:00
Une séance de cinéma unique avec la diffusion du film « L’amour au présent ».
Il y aura un stand dans le hall, et une discussion en fin de séance avec l’association « Geneticancer »
Synopsis
Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu’une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent, et ceux qui nous construisent.
1€ reversé à l’association par place vendue. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
