Séance unique / Octobre rose L’amour au présent 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance unique / Octobre rose L’amour au présent 4 Cinémas Theatre Vernon samedi 11 octobre 2025.

Séance unique / Octobre rose L’amour au présent

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Une séance de cinéma unique avec la diffusion du film « L’amour au présent ».

Il y aura un stand dans le hall, et une discussion en fin de séance avec l’association « Geneticancer »

Synopsis

Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu’une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent, et ceux qui nous construisent.

1€ reversé à l’association par place vendue. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Séance unique / Octobre rose L’amour au présent

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance unique / Octobre rose L’amour au présent Vernon a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération