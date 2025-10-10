Séance unique Sacré coeur 4 Cinémas Theatre Vernon
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10
Un docu-fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.
Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
