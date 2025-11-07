Séance unique TKT 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance unique TKT

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Échange en début de séance avec Daly Keita, présidente de l’association Le Crochet des Pirates (lutte contre le décrochage scolaire et le harcèlement)

Synopsis

Alors qu’Emma, 16 ans, une jeune fille heureuse dans sa vie, est admise dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital, ses parents Meredith et Fred attendent anxieusement des nouvelles du médecin. Désemparés, ils prennent conscience que malgré tous les T’inquiète de leur fille, ils auraient dû s’inquiéter. Que lui est-il arrivé ? Entre amitiés toxiques, isolement, messages, moqueries et humiliation, la vie d’Emma a rapidement basculé dans une spirale infernale. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

