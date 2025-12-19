Séance unique Tournée générale 4 Cinémas Theatre Vernon

Séance unique Tournée générale

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Début : 2026-01-17 20:30:00

Une séance de cinéma unique avec la diffusion du court métrage Tournée générale . Séance en présence de Pascal LÉGITIMUS, Natalie SARACCO, Colette PESLEUX & Maurice DUPONT

Échange en fin de séance avec l’équipe du film.

Synopsis

Momo, paysan à la retraite, invite au restaurant la môme , son béguin d’enfance afin de lui déclarer sa flamme…L’idylle bat son plein lorsque sa promise se lève et trébuche. Un médecin vient lui porter secours. Il lui fait une bien étrange proposition… .

