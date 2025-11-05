Séance unisport Espace des Rives Doubs

Séance unisport

Espace des Rives Avenue des Champs d'Anis Doubs

Début : 2025-11-05 16:00:00

fin : 2025-11-05 19:00:00

2025-11-05

Séance unisport, organisé par Handisport Haut Doubs et Unisport Haut Doubs

Venez découvrir le sport autrement.

De 16h à 17h15 pour les enfants.

De 17h45 à 19h pour les adultes.

Encadré par 2 personnes diplomées et une équipe de bénévoles. .

