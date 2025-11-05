Séance unisport Espace des Rives Doubs
Séance unisport Espace des Rives Doubs mercredi 5 novembre 2025.
Séance unisport
Espace des Rives Avenue des Champs d’Anis Doubs Doubs
Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-05 19:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Séance unisport, organisé par Handisport Haut Doubs et Unisport Haut Doubs
Venez découvrir le sport autrement.
De 16h à 17h15 pour les enfants.
De 17h45 à 19h pour les adultes.
Encadré par 2 personnes diplomées et une équipe de bénévoles. .
Espace des Rives Avenue des Champs d’Anis Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 18 40 38
