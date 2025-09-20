Séance Vô Mo Salle évolution école P. Jakez Helias Pouldreuzic

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2026-02-07

2025-09-20 2025-10-11 2025-10-25 2025-11-15 2025-12-13 2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07 2026-03-14 2026-04-11 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-16 2026-06-06 2026-06-20

Séance de Vô mo organisée par l’association Pouldreuzic Loisirs.

Pour retrouver paix intérieure, sérénité, plénitude, pour cultiver et nourrir la joie et la bonne humeur, pour savourer le moment.et émotionnels.

Durée 1 heure .

Salle évolution école P. Jakez Helias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 31 22 64

